Раскрыта дата выхода мультфильма «Пушкин и... Михайловское. Начало»

На большие экраны 6 июня выходит полнометражный мультфильм «Пушкин и... Михайловское. Начало», приуроченный к 225-летию со дня рождения великого писателя.

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Эта история о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта.

Картина создана для широкой семейной аудитории, в ней найдут свою историю и самые маленькие, и взрослые. Дело в том, что основную цель мультфильма его создатели определили как «необходимость заново влюбить» зрителя в творчество и личность поэта.

«Пушкин и... Михайловское. Начало» является волшебной сказкой, которую так любят дети. Правдивая и выдуманная история о том, как молодой писатель переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые дают ему материал для творчества.

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