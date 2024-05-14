Крис Пратт похвалил фильм «Милосердие» и Тимура Бекмамбетова

Актер Крис Пратт, снимающийся в научно-фантастическом триллере «Милосердие» Тимура Бекмамбетова, дал понять, что возлагает большие надежды на этот проект и рассыпался в комплиментах режиссеру и всей команде фильма.

«Ребекка Фергюсон – потрясающая. Тимур Бекмамбетов: я работал с ним над «Особо опасен», у него невероятное видение. Я взял в руки сценарий и не откладывал его до тех пор, пока полностью не закончил. Он дико свежий и очень изобретательный. Он абсолютно оригинален, что, надо сказать, в наши дни встречается все реже и реже. История невероятная», – сказал Пратт в беседе с Collider.

Он также отметил, что рад работать с оскароносным продюсером Чаком Ровеном. Еще он доволен тем, что съемки проходят в Лос-Анджелесе, где он живет и поэтому может быть каждый день дома с семьей.

Пратт играет детектива, который обвиняется в насильственном преступлении и должен доказать свою невиновность. Возможностей у него не так много, так как действия происходят в будущем, где наблюдается большой рост смертных казней из-за возросшей преступности.

Съемки курирует стриминг Amazon, но несмотря на это фильм получит театральный прокат. Премьера состоится 15 августа 2025 года.