Жизневский рассказал о развитии своего героя в «Майоре Громе»

Авторы российского супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» выпустили ролик со съёмок, в котором исполнители главных ролей рассказали о развитии своих персонажей по сравнению с первой частью фильма.

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Так, герой Тихона Жизневского в сиквеле станет более эмоциональным и человечным.

Главной задачей было изменить эмоциональную амплитуду Грома, потому что в первой части он был табуреточным. Он был достаточно примитивный, скупой на проявление эмоций.

Дмитрий Дубин перерастёт из обычного стажёра в полноценного напарника — персонаж Александра Сетейкина станет взрослее и самостоятельнее.

В свою очередь, антагонист первого фильма Чумной Доктор в исполнении Сергея Горошко превратится из уверенного злодея в потерянного человека, который стал объектом экспериментов в психиатрической больнице.

Мои эмоции — это боль, потому как персонаж действительно уничтожен. Во второй части Сергей стал безнадёжно уставшим.

Создатели отмечают, что картина завершит арку Майора Грома — его развитие с первого фильма через спин-офф «Детство» и прямой сиквел. По словам режиссёра Олега Трофима, успех ленты также имеет огромное значение для дальнейшего существования франшизы.

«Майор Гром: Игра» выйдет в кино 23 мая. Продолжительность фильма составит 160 минут.