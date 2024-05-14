Amazon заказала сериал по серии игр Tomb Raider про Лару Крофт

На сайте культовой серии игр Tomb Rider состоялся официальный анонс одноимённого сериала по мотивам франшизы — ранее информация о проекте была только на уровне слухов.

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Проектом занимается онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video, а шоураннером сериала станет Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву»). Сама сценаристка отметила, что хорошо знакома с франшизой.

Если бы я могла сказать себе-подростку, что происходит, думаю, она бы взорвалась. Tomb Rider стала огромной частью моей жизни, и для меня большая честь представлять её в формате сериала с такими страстными соавторами. Лара очень много значит для меня, как и для многих, и мне не терпится отправиться в это приключение.

Подробностей о дате релиза проекта и исполнительнице главной роли пока нет.