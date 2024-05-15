Что говорят о новом фильме Гая Ричи в РФ

Одновременно с цифровым релизом на «Кинопоиске» в российский прокат вышел новый фильм британского режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Почему критики сравнивают картину с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино и увидят ли поклонники создателя ленты его черный юмор — в материале NEWS.ru.

© Кадр из «Министерства неджентльменских дел»

О чем новый фильм Гая Ричи

Исторический боевик Гая Ричи основан на книге британского документалиста, историка и писателя Дэмиэна Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Она посвящена специальному отряду диверсантов, действовавших в тылу немецких войск на протяжении Второй мировой войны.

Действие происходит в 1942 году. В Северной Атлантике подводные лодки Германии мешают снабжению Великобритании. Разведка королевства предлагает затопить два немецких буксира и судно с боеприпасами в гавани у острова Фернандо-По. Премьер-министр Уинстон Черчилль (Рори Киннер) на это соглашается.

Так майор Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл) и его команда отчаянных авантюристов отправляются на задание «Почтмейстер».

За что хвалят «Министерство неджентльменских дел»

Российские и зарубежные кинокритики сравнивают картину с фильмом Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Там, как и в фильме Ричи, рассказывается о специальном отряде, который боролся с нацистами. В ленте Тарантино снялись Брэд Питт, Майкл Фассбендер, Кристоф Вальц, Аугуст Диль.

Фильм Ричи, по мнению критиков, представляет собой легкую версию «Ублюдков». Оба режиссера рассказывают о периоде Второй мировой войны и используют сатирические приемы в диалогах.

Рецензент Screen Rant отмечает химию между исполнителями главных ролей.

«Истинная сила „Министерства“ кроется в Генри Кавилле и его команде отщепенцев. Самые смешные моменты возникают, когда Гас Марч-Филлипс Кавилла взаимодействует с другими членами отряда, будь то Андерс Лассен Ричсона или Фредди Альварез Голдинга. Товарищество этой части каста чувствуется в каждой их сцене», — пишет посмотревший фильм зритель.

Журнал Variety тоже отмечает актерскую работу Кавилла и Ричсона: «С грудью колесом и лихо закрученными усами, Кавилл излучает очарование, практически отсутствующее у его секретного агента из „Аргайла“, а Ричсону с его маниакальной страстью убивать нацистов точно суждено стать любимцем зрителей».

Эксперты оценили и музыкальное сопровождение фильма. Для работы над «Министерством» режиссер снова позвал композитора Кристофера Бенстеда. Он уже писал музыку для картин Гая Ричи «Завет» с Джейком Джилленхолом, «Операция „Фортуна“: Военная уловка» и «Гнев человека» с Джейсоном Стэтхемом.

В «Министерстве» его музыку критики сравнивают с работой Эннио Морриконе.

«Помимо того что саундтрек приятен по звучанию, он еще и придает „Министерству“ нужный контекст. Это не серьезный военный фильм, а бульварное приключение, использующее реальную историческую основу для чистой сенсационности», — пишет The Wrap.

За что ругают «Министерство неджентльменских дел»

Однако в Сети также критикуют «Министерство неджентльменских дел». Юлия Салихова отмечает, что не только актерский состав проигрывает «Бесславным ублюдкам» Тарантино, но и юмор, повествование и диалоги.

«Кавилл несколько раз повторяет шутку с прикарманиванием чужих вещей, что тоже довольно быстро надоедает. Больше всего фильму не хватает забористых диалогов, которыми славились ранние криминальные комедии Ричи», — пишет она.

По ее словам, в фильме отсутствует интрига.

«Команда не встречает решительного сопротивления ни на одном из этапов операции. После того как четверка несокрушимых воинов легко и играючи разделывается с целым немецким гарнизоном в ходе миссии по освобождению товарища из вражеского плена, становится ясно, что этих бравых коммандос ничто не остановит», — объясняет Салихова.

Такого же мнения придерживаются журналисты The Hollywood Reporter. Критик издания отмечает, что «каждый нацист, с которым сталкиваются бойцы „Министерства“, настолько туп и медлителен, что не представляет абсолютно никакой угрозы».

Variety указывает, что Ричи «разучился держать внимание зрителей, которые начинают скучать уже на 10-й минуте фильма».

The Hollywood Reporter недоволен плохо проработанными персонажами.

«Несмотря на необходимые обаяние и харизму, Марч-Филлипс ничем не выделяется на фоне остальных. И проблема не в актерской игре, а в очень скупом описании персонажа в сценарии», — пишет критик.

Вопреки вышеизложенным аргументам кинокритик Егор Москвитин считает эту работу Гая Ричи хорошей и предлагает сравнивать фильм не с «Бесславными ублюдками», а с «Неуловимыми мстителями». Тогда, считает эксперт, все сразу встанет на свои места.