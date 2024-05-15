Каннский кинофестиваль. Искусственный интеллект, феминистки, Квентин Дюпье

Французская полиция впервые использует камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности во время открывшегося в Канне 77-го Международного кинофестиваля. Об этом сообщил директор муниципальной полиции города Ив Даро.

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"Вокруг Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт установлены 17 камер видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом", - заявил он в интервью Agence France-Presse .

Как отметил полицейский комиссар, Канн стал первым городом Франции, где опробуется эта система.

"О любых подозрительных действиях, которые зафиксируют камеры, будут немедленно проинформированы операторы Центра городской безопасности", - сказал он.

Золото Канна

К 77-му фестивалю устроители, как и в предыдущие годы, доверили изготовление "Золотой пальмовой ветви" швейцарским ювелирам. Ювелирный дом Chopard, который с 1998 года отвечает за создание главной награды фестиваля, выполнил конкурсный трофей из золота на подложке из горного хрусталя изумрудной огранки весом в 1 кг. Имя лауреата будет выгравировано в день завершения фестиваля 25 мая. До этого предпочтения жюри будут держаться в строжайшей тайне.

Этот же дом создал коллекцию из 77 бриллиантовых колец и подвесок для звезд, которые будут подниматься по красной ковровой дорожке. Автор украшений Каролин Шейфеле использовала в своей коллекции сказочные мотивы.

На церемонии открытия американской актрисе Мэрил Стрип вручили почетную "Золотую пальмовую ветвь". Как заметил, комментируя награждение, генеральный директор киносмотра Тьерри Фремо, "в каждом из участников фестиваля есть что-то от Мэрил Стрип, которая воплощает всеобщую любовь к кино".

Дебют Стрип на большом экране состоялся в 1977 году в картине "Джулия" (Julia). За свою карьеру она получила три премии "Оскар", а в 2004 году на Московском международном кинофестивале была удостоена российского приза "Верю. Константин Станиславский".

Организаторы также решили отметить почетной наградой американского постановщика Джорджа Лукаса, автора "Звездных войн" (Star Wars, 1977-2019), и японскую мультипликационную студию Ghibli.

"Второй акт" от Квентина Дюпьё

В качестве фильма открытия фестиваля организаторы выбрали французскую ленту Квентина Дюпьё "Второй акт" (Le deuxieme acte, 2024) c актрисой Леа Сейду в одной из главных ролей.

Картина в жанре черной комедии наполнена абсурдным юмором. Ее основные персонажи - актеры, снимающиеся в фильме, обреченном на неудачу.

Дюпьё является одним из самых плодовитых режиссеров Франции. В 2023 году он выпустил два фильма: комедии "Даааааали!" (Daaaaaali!) о молодом журналисте, берущем интервью у испанского художника Сальвадора Дали и "Янник" (Yannick) о драматурге, который требует от артистов театра под дулом пистолета сыграть написанную им пьесу.

Борьбу за "Золотую пальмовую ветвь" будут вести 22 полнометражных фильма, приглашенных в основной конкурс. В среду в состязание вступят французская лента "Дикий алмаз" (Diamant brut, 2024) Агаты Ридинже и датская картина Магнуса фон Хорна "Девушка с иглой" (Pigen med naalen, 2024).

Протесты феминисток

Синхронно с открытием начались протесты феминисток против участия в фестивале 72-летнего продюсера Алена Сарда, выпустившего на экран более 200 фильмов. В понедельник журнал Elle опубликовал показания девяти женщин, обвиняющих Сарда в домогательствах в период съемок.

Один из ветеранов фестиваля актер Жерар Депардье находится под следствием на основе схожих обвинений. В октябре актера будут судить за домогательства, которые якобы были допущены им в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок картины "Зеленые ставни" (Les volets verts, 2022). Сам Депардье решительно отвергает эти утверждения.

Во вторник польско-французский режиссер Роман Полански был оправдан по делу о клевете. Жалобу на него подала британская актриса Шарлотта Льюис. Она обвинила Полански в клевете после того, как он опроверг ранее озвученные артисткой обвинения в домогательствах, назвав их ложью.