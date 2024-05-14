«Блондинка в законе» получит сериал-приквел

Розовая юридическая дилогия «Блондинка в законе» обзаведется предысторией в виде сериала.

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Шоу будет называться «Элли» и расскажет о том, что происходило с Элль Вудс, когда она была старшеклассницей в 1990-х годах. Именно опыт тех лет сформировал в ней персонажа, представленного в полнометражных фильмах.

Работа над сериалом ведется с начала апреля. Игравшая героиню Риз Уизерспун выступает исполнительным продюсером.

Оригинальные фильмы вышли в 2001 и 2003 годах и рассказывали о типичной глупенькой Элли Вудс, которая в первую очередь заботится о прическе, ресничках, ноготочках, костюмчиках и сумочках. Но удивительным образом знания именно этих областей жизни она успешно применяет в юридической практике.