Сценаристы «Дома дракона» уже работают над третьим сезоном

Сериал «Дом дракона» еще не получил официального продления, однако творческая команда уже приступила к написанию сценария третьего сезона.

© Кадр из трейлера сериала "Дом дракона"

Шоураннер сериала Райан Кондал в беседе с Entertainment Weekly рассказал, что если HBO решит продлить сериал, то определенная работа уже должна быть проведена. Иначе есть риск выпасть из графика – один сезон в два года. Также он намекнул, что третий сезон может стать для «Дома дракона» последним, однако это не значит, что в истории будет поставлена окончательная точка.

«Не хочется торопиться с окончанием, но и нет желания тянуть время. Хочется найти очень приятное место для выхода, которое свяжет достаточно подвешенных концов, а другие намеренно оставит открытыми. Потому что, как мы знаем, эта история будет продолжаться еще 150 лет до Дейенерис», – отметил Кондал.

Шоураннер напомнил, что первый сезон снимали во время пандемии, а второй во время голливудских забастовок сценаристов и актеров. Теперь он надеется, что в потенциальном третьем сезоне не возникнет новых «сюрпризов».

«Над сериалом не нависнет еще одно событие, случающееся раз в поколение, и (надеюсь) что мы сможем просто счастливо сделать сезон без внешних воздействий, тормозящих нас», – сказал шоураннер.

«Дом дракона» вернется на малые экраны 16 июня. Во втором сезоне будет восемь серий – это на две меньше, чем в первом.