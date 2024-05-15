Каннский фестиваль начался чествованием Мэрил Стрип

77-й Каннский международный кинофестиваль стартовал. Церемонию открытия вела французская актриса Камиль Коттен.

© Российская Газета

Ее вступительная речь была эмоциональной:

"Мы собираемся войти в параллельную вселенную - окунуться в каннскую бездну. Будем целый день смотреть фильмы и всю ночь их обсуждать. Мы не говорим на одном языке, но прекрасно понимаем друг друга. Фильмы идут в темноте зала, но они несут нам свет правды. Нет, это не параллельная вселенная - этот экранный мир реально существует. Здесь встречаются любители кино со всего мира. Здесь место встреч, диалогов, дискуссий, размышлений, торжества культуры и очарования. Во времена тревожных, даже пугающих событий в мире, когда глубокие разногласия разделяют народы, когда наша планета горит, когда наш коллективный разум грозит стать искусственным, это место встречи - оазис добра и разума. Каждый год мы приезжаем в Канны, чтобы удостоверить нашу человечность и наполниться надеждой".

Затем на сцену было приглашено жюри главного конкурса во главе с режиссером Гретой Гервиг ("Барби"). Овациями зала была встречена Мэрил Стрип, которую Канны наградили почетной Золотой пальмовой ветвью. Награду американской звезде вручала звезда французская - Жюльет Бинош.

"Ваше лицо, ваш голос - часть нашей жизни, - сказала она. - Вы изменили наш взгляд на женщин в мире кино, помогли нам взглянуть на себя иначе".

На экране прошел ролик, напомнивший зрителям главные роли Мэрил Стрип. Актриса была растрогана:

"Для меня смотреть это - как если бы я смотрела в окно скоростного поезда. Вот я мчусь от юности к пятидесяти годам и так вплоть до наших дней. Когда я впервые была в Каннах 35 лет назад, я уже была матерью троих детей. Мне было около сорока, и я думала, что карьера окончена. Тогда это было вполне актуально. И единственная причина, по которой я сейчас здесь, - это замечательные коллеги, с которыми мне выпало счастье работать".

В завершение церемонии была показана внеконкурсная сюрреалистическая комедия Квентина Дюпье "Второй акт", встреченная 3,5-минутной овацией. На премьере присутствовал сам Дюпье, а также французский актерский состав, в который входили Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон и Рафаэль Кенар. В фильме они играют актеров, снимающих романтическую комедию, которая, как они знают, бессмысленна. При этом Флоранс (Сейду) хочет вывести свои напряженные отношения с Дэвидом (Гаррель) на новый уровень, но он уже окончательно к ней охладел и пытается сплавить ее в постель своему другу Вилли (Квенар).