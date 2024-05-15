Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» стартует в марте 2025 года

Во время мероприятия Disney Upfront 2024 кинокомпания Marvel Studios объявила, что сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» стартует в марте 2025 года. Ранее об этом не сообщали.

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В первый сезон «Рождённого заново» войдёт девять эпизодов. Ранее, до пересъёмок, в первом сезоне ожидалось целых 18 серий. С тех пор сериал сильно изменился концептуально. Шоу выступит мягким перезапуском проекта Netflix и расскажет о новых приключениях Сорвиголовы. К роли вернётся Чарли Кокс.

Ещё стало известно, что шоу «Это всё Агата», который расскажет про ведьму Агату Харкнесс, начнёт выходить 18 сентября 2024-го.

А вот «Железное сердце», рассказывающее про наследницу Тони Старка, выйдет когда-нибудь в 2025 году. Marvel Studios точную дату так и не назвала.