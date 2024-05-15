Четвертый сезон сериала «Убийства в одном здании» стартует 27 августа

Авторы сериала «Убийства в одном здании» выпустили дебютный тизер четвёртого сезона шоу. В нём показали знакомых героев, а ещё объявили, что сериал стартует 27 августа.

© Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Четвёртый сезон выступит прямым продолжением третьего. В нём расскажут о том, как главные герои отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела.

«Убийства в одном здании» доступен для просмотра в стриминговом сервисе Hulu.