Фильм «Супергерл» с Милли Олкок выйдет 26 июня 2026 года

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что фильм «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли выйдет в кинотеатрах 26 июня 2026 года.

© Кадр из сериала «Супергерл»

Как и сообщалось ранее, режиссёром фильма «Супергёрл» выступит Крэйг Гиллеспи. Ранее он снял картины «Дурные деньги», «Круэлла», «Тоня против всех» и другие.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен». Затем героиня появится в сольном проекте. Ганн ранее говорил, что в «Супергёрл» зрители увидят разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и воспитывался любящими родителями с младенчества, и Супергёрл, которая росла и наблюдала, как все вокруг неё умирали ужасными способами, а затем пришла на Землю, когда была маленькой девочкой.