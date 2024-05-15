Актёр Алан Ричсон в соцсетях объявил, что третий сезон сериала «Джек Ричер» выйдет в 2025 году. Точную дату Ричсон не назвал.

Он опубликовал небольшое промо, на котором и засветился год премьеры.

«Джек Ричер» получил уже два сезона. Первый сезон основывался на книге «Этаж смерти», второй — на произведении «Сплошные проблемы и неприятности». Ранее создатель «Джека Ричера» британский писатель Ли Чайлд рассказал, что продолжение вновь будет основано на одной из его книг. Третий сезон сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона вместо командной работы из продолжения.

Сериал получил очень высокие оценки от критиков и обычных зрителей, которые даже назвали проект лучшим у Amazon в 2023-м.