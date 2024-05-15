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Более 50 фильмов представят на фестивале «Кинокавказ» в Нальчике

В рамках четвертого фестиваля «Кинокавказ» в Нальчике будут представлены свыше 50 кинолент из регионов России и зарубежных стран. Форум проводится при поддержке Министерства культуры РФ на базе Северо-Кавказского государственного института искусств — единственного высшего учебного заведения культуры и искусства в СКФО.

Более 50 фильмов представят на фестивале «Кинокавказ» в Нальчике
© Это Кавказ
«Наш институт реализует данный проект с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов Российской Федерации, повышения интереса к искусству кино у молодого поколения. Убежден, что взаимный культурный обмен — это главная цель нашего фестиваля и что связи между молодыми кинематографистами, участвующими в нем, будут только укрепляться из года в год», — отметил и. о. ректора СКГИИ, доктор искусствоведения, профессор Анатолий Рахаев. Его слова передает пресс-служба фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет с 16-го по 18 мая. Его участниками стали представители 17 регионов России и ряда зарубежных стран — Латвии, Киргизии, Ирана, Узбекистана, Великобритании. В течение трех дней зрители смогут увидеть более 50 картин, в том числе 18 короткометражных игровых фильмов, 17 короткометражных анимационных фильмов, 3 короткометражных телевизионных фильма, 8 социальных видеороликов и 10 документальных лент.

Председателем конкурсного жюри в этом году будет руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин. В состав судейской комиссии также вошли киновед и автор документальных фильмов Индира Черджиева, актер и писатель Юрий Быков, главный режиссер Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова Басир Шибзухов, кинорежиссер Леонид Гардаш, руководитель проекта «Это Кавказ», руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко, иллюстратор и художник-постановщик анимационных мультсериалов студии «Паровоз» Станислав Метельский, генеральный директор ООО "Киностудия «Домбайфильм»" Магомет-Али Найманов, режиссер, заведующий кафедрой режиссуры СКГИИ Мухамед Черкесов.

В рамках кинофестиваля «Кинокавказ-2024» также состоится образовательный форум. На протяжении трех дней гостей будут знакомить с кинопроизводством и научат смотреть кино так, как это делают профессионалы.

В программу образовательного форума включены творческие встречи с авторами фильма «Испытание аулом», писателем Юрием Быковым, актером Юрием Черновым, мастер-класс «Как определить потенциал будущей короткометражки. Практический подход», лекция «Работа с крупными негосударственными инвесторами и продюсерскими компаниями», которую проведет советник генерального директора группы компаний «Красный квадрат» Михаил Щегорцов, опен-толки и многое другое.

Открытие фестиваля состоится 16 мая в 12:00 в Курортном зале Нальчика. Конкурсные показы пройдут в кинотеатре «Восток»: 16 мая с 13:00; 17 мая — с 11:00; 18 мая — с 9:30. Вход свободный.

Церемония награждения победителей пройдет 18 мая в селе Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии.

Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ» был учрежден в 2018 году. В 2022 году он получил более 360 заявок, а в шорт-лист вошли молодые кинематографисты из 19 регионов России. Финал проекта и церемония награждения победителей и лауреатов прошли на высоте 3450 метров над уровнем моря на станции «Мир» на Эльбрусе, благодаря чему кинофестиваль по праву можно назвать самым высокогорным.

«Это Кавказ» выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Фильмы и сериалы
Восток
Индира Черджиева
Басир Шибзухов
Юрий Чернов
Юрий Быков
Виталий Калинин
Минкультуры России