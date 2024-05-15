Более 50 фильмов представят на фестивале «Кинокавказ» в Нальчике

В рамках четвертого фестиваля «Кинокавказ» в Нальчике будут представлены свыше 50 кинолент из регионов России и зарубежных стран. Форум проводится при поддержке Министерства культуры РФ на базе Северо-Кавказского государственного института искусств — единственного высшего учебного заведения культуры и искусства в СКФО.

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«Наш институт реализует данный проект с целью развития культурного обмена и сотрудничества между кинематографистами Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов Российской Федерации, повышения интереса к искусству кино у молодого поколения. Убежден, что взаимный культурный обмен — это главная цель нашего фестиваля и что связи между молодыми кинематографистами, участвующими в нем, будут только укрепляться из года в год», — отметил и. о. ректора СКГИИ, доктор искусствоведения, профессор Анатолий Рахаев. Его слова передает пресс-служба фестиваля.

В этом году фестиваль пройдет с 16-го по 18 мая. Его участниками стали представители 17 регионов России и ряда зарубежных стран — Латвии, Киргизии, Ирана, Узбекистана, Великобритании. В течение трех дней зрители смогут увидеть более 50 картин, в том числе 18 короткометражных игровых фильмов, 17 короткометражных анимационных фильмов, 3 короткометражных телевизионных фильма, 8 социальных видеороликов и 10 документальных лент.

Председателем конкурсного жюри в этом году будет руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК), доцент, федеральный эксперт в области профессионального образования Виталий Калинин. В состав судейской комиссии также вошли киновед и автор документальных фильмов Индира Черджиева, актер и писатель Юрий Быков, главный режиссер Кабардинского государственного драматического театра имени Али Шогенцукова Басир Шибзухов, кинорежиссер Леонид Гардаш, руководитель проекта «Это Кавказ», руководитель управления специальных проектов ТАСС Алексей Бутенко, иллюстратор и художник-постановщик анимационных мультсериалов студии «Паровоз» Станислав Метельский, генеральный директор ООО "Киностудия «Домбайфильм»" Магомет-Али Найманов, режиссер, заведующий кафедрой режиссуры СКГИИ Мухамед Черкесов.

В рамках кинофестиваля «Кинокавказ-2024» также состоится образовательный форум. На протяжении трех дней гостей будут знакомить с кинопроизводством и научат смотреть кино так, как это делают профессионалы.

В программу образовательного форума включены творческие встречи с авторами фильма «Испытание аулом», писателем Юрием Быковым, актером Юрием Черновым, мастер-класс «Как определить потенциал будущей короткометражки. Практический подход», лекция «Работа с крупными негосударственными инвесторами и продюсерскими компаниями», которую проведет советник генерального директора группы компаний «Красный квадрат» Михаил Щегорцов, опен-толки и многое другое.

Открытие фестиваля состоится 16 мая в 12:00 в Курортном зале Нальчика. Конкурсные показы пройдут в кинотеатре «Восток»: 16 мая с 13:00; 17 мая — с 11:00; 18 мая — с 9:30. Вход свободный.

Церемония награждения победителей пройдет 18 мая в селе Верхняя Балкария Черекского района Кабардино-Балкарии.

Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ» был учрежден в 2018 году. В 2022 году он получил более 360 заявок, а в шорт-лист вошли молодые кинематографисты из 19 регионов России. Финал проекта и церемония награждения победителей и лауреатов прошли на высоте 3450 метров над уровнем моря на станции «Мир» на Эльбрусе, благодаря чему кинофестиваль по праву можно назвать самым высокогорным.

«Это Кавказ» выступает генеральным информационным партнером мероприятия.