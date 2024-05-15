16 мая состоится премьера сериалов «Калимба» и «Красные линии»

Смотрите: Сериал "Калимба". В онлайн-кинотеатре Okko с 16 мая

© Кадр из трейлера сериала "Калимба"

Новый психологический триллер "Калимба" - сериал о странном ученом, экспериментирующем над несчастными людьми - выходит 16 мая в онлайн - кинотеатре Okko. Режиссер-постановщик - Нурбек Эген, знакомый зрителям по таким работам, как "Переговорщик", "Фандорин. Азазель", "Самка богомола", "Шерлок в России", "Мажор".

Уже в первых сериях мы видим, как в ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор Мещерский (Фёдор Бондарчук) собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Среди подопытных ― бывший журналист (Константин Плотников), потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, дерзкий наркодиллер (Пётр Скворцов), красавчик (Сергей Горошко), кинувший на деньги свою бывшую (Алёна Михайлова), своенравная и эффектная девушка Наташа (Лиза Шакира), совершившая серьёзное ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий и другие персонажи.

На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока.

Длительность опыта не больше 15 дней. Мещерский уверен, что все под контролем и пойдет не так только, если он сам того захочет. Но эксперимент развивается своим путем, независимо от желаний и профессионализма именитого профессора.

В итоге эксперимент окажется совсем иным - в его ходе станут понятны истинные мотивы Мещерского и его покровителей, а также последует объяснение - как связаны запутанные истории всех участников. Если, конечно, кто-то из них останется в живых…

Первый эпизод сериала "Калимба" был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Originals+, где получил 3 награды: "Самый ожидаемый проект" и "Самый оригинальный актер" (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ. "РГ"- соорганизатор фестиваля

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Долгожданная премьера новой главы в истории российского сериального хита "Бывшие" - сериала "Красные линии" с Полиной Гагариной и Ильей Любимовымв главных ролях - в онлайн-кинотеатре Start.

Действие сериала "Красные линии" происходит за 3 года до событий "Бывших". Лена Огурцова (Полина Гагарина) много лет пишет свой первый роман, издание которого - ее единственный шанс изменить жизнь. Лена пытается вырваться из абьюзивных отношений с жестоким и властным мужем и после очередной ссоры срывается в Москву. Она верит, что издание романа откроет ей двери в новый мир. Но едва обретя надежду, Лена становится жертвой когда-то успешного писателя Михаила Наумова (Илья Любимов). Тот предлагает совместно доработать книгу и сулит грандиозный успех. Вот только на саму Лену, как и на ее роман, у Наумова совсем другие планы - и знакомство начинающей писательницы с кумиром оборачивается началом разрушительной зависимости.

"Как и другие герои "Бывших", моя героиня страдает от зависимостей: Лена находится в абьюзивных отношениях с мужем, от которого она пытается сбежать. Следом она попадает в нездоровые отношения с Михаилом Наумовым, ее кумиром и известным писателем. Также в нашем киноромане поднимается тема родителей и детей. Я думаю здесь очень много актуальных тем, которые будут близки зрителю", - рассказывает Полина Гагарина.

В "Красных линиях", как и в "Бывших", люди идут на поводу своих желаний и страстей. Зрителя ждет немало любовных сцен, в том числе и с участием Полины Гагариной.

"Любовные сцены мне давались нелегко, но меня очень поддерживали режиссер и, конечно же, мой партнер Илья Любимов", - комментирует Полина.

К сериалу и ответвлениям "Бывших" впервые присоединились режиссер Гамлет Дульян ("Последователи", "МЫ"), звезда "Престижа" Илья Любимов, Александра Флоринская ("Война семей", "Ивановы-Ивановы"), Алексей Маклаков ("Майор Гром", "Жена олигарха"). К роли мужа главной героини вернулся уже знакомый зрителям франшизы Ростислав Бершауэр ("Контейнер", "Ваша честь", "Вне игры").

"Я читал этот сценарий, как абсолютно новую историю. И впоследствии предложил новую стилистику и концепцию, которая бы отличалась от оригинального сериала. Я предложил изменить жанр классической мелодрамы и направить историю в русло нуара и романтического триллера, потому что история становления такого персонажа, как Елена Берн требует создания определенной атмосферы. И чтобы раскрыть нашу героиню, я посчитал необходимым использовать именно такую подачу истории, в которой переплетались бы страсть с напряжением. И я очень рад, что мы нашли общий язык с авторами сценария и продюсером проекта", - говорит режиссер-постановщик Гамлет Дульян.

Справка "РГ"

Финальный сезон "Бывших" вышел на START в 2021 году. Сериал посмотрели более 5 млн домохозяйств, не считая показов на телевидении (Первом и ТНТ) и других площадках. Полнометражный фильм "Бывшие. Happy end" принес более 180 миллионов руб. кассовых сборов.