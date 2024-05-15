Пол Уолтер Хаузер раскрыл подробности своей роли в фильме «Фантастическая четвёрка»

Актёр Пол Уолтер Хаузер, который сыграет в фильме «Фантастическая четвёрка», немного рассказал о своём персонаже. По его словам, герой отлично вписывается в мифологию Фантастической четвёрки. Актёр также назвал персонажа необычным.

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"Этот персонаж вписывается в мифологию «Фантастической четвёрки». Это очень необычный персонаж, и я рад сыграть его."

Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). По слухам, злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года. Она должна стать важным элементом киновселенной Marvel и фазы, в которую войдёт.