Вышел тизер-трейлер комедии «Вы сердечно приглашены»

Первый тизер-трейлер комедии «Вы сердечно приглашены» (You’re Cordially Invited) обнародовал 14 мая 2024 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в фильме режиссера и сценариста Николаса Столлера («Немножко женаты», «Соседи. На Тропе войны») исполнили Риз Уизерспун и Уилл Феррелл, а также снялись Джеральдин Вишванатан, Мередит Хагнер, Джимми Татро, Кейла Монтерросо Мейя, Рори Сковел, Селия Уэстон и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Вы сердечно приглашены"

По сюжету, энергичная женщина (Уизерспун), планирующая идеальную свадьбу своей сестры, и отец молодой будущей невесты (Феррелл) узнают, что забронировали один и тот же домик на отдаленном курорте на острове у побережья Каролины. Когда обе стороны решают разделить небольшое помещение, наступает хаос, грозящий испортить обе свадьбы.

Премьера состоится 30 января 2025 года на Amazon Prime.