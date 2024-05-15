Вышел тизер-трейлер сериала «Убийства в одном здании»

Первый тизер-трейлер и дату премьеры четвертого сезона сериала «Убийства в одном здании» обнародовал 15 мая 2024 года Hulu. «ИнтерМедиа» напоминает, что часть событий новых серий будет происходить в Голливуде.

© Кадр из трейлера сериала "Убийства в одном здании"

Чарльз (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мэйбл (Селена Гомес) пытаются пережить шокирующие события финала третьего сезона – убийство дублерши и друга Чарльза Сазз Патаки (Джейн Линч), - сообщается в синопсисе. - Задаваясь вопросом, Сазз или Чарльз были предполагаемой жертвой, троица отправляется в Лос-Анджелес, где голливудская студия готовится снимать фильм, основанный на их о подкасте. Когда же сыщики-любители мчатся обратно в Нью-Йорк, они отправляются в еще более эпическое путешествие — пересекая внутренний двор своего здания, чтобы погрузиться в извращенную жизнь жителей Западной башни Арконии.

К своим ролям в новом сезоне вернутся также Мерил Стрип, Давайн Джой Рэндольф, Майкл Сирил Крейтон, а новых персонажей сыграют Юджин Леви, Ева Лонгория, Зак Галифианакис, Молли Шеннон, Кумэйл Нанджиани, Мелисса Маккарти, Ричард Кайнд и другие.

Премьерный показ четвертого сезона «Убийств в одном здании» стартует на Hulu 27 августа.