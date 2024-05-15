Канны—2024: как кинофестиваль оброс скандалами

Вчера стартовал традиционный фестиваль кино в Каннах. Уже до начала мероприятия было понятно, что атмосфера, мягко говоря, не безоблачная: о своем желании бунтовать и бастовать заявили киномеханики, водители, декораторы и прочие невидимые сотрудники фестиваля. Последняя крупная забастовка такого рода была аж в 1968 году, поэтому организаторы в некоторой растерянности, но не теряют оптимизма.

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Другой повод для волнения феминисток всего мира — ожидаемые скандалы по поводу грядущего обнародования фактов сексуального насилия в мире кино — утверждается, что в списках движения #Me Too может быть до 12 известных всем и каждому режиссеров и актеров. Но и это не все.

Сбежавший режиссер

Подлил масла в огонь еще один скандал с иранским режиссером Мохаммадом Расулофом: его новый фильм «Семя Священного Инжира» участвует в основном конкурсе, несмотря на требования иранских властей изъять его из программы. По сведениям The Guardian, на прошлой неделе постановщик был приговорен к восьми годам тюрьмы, порке, штрафу и конфискации имущества на своей родине. Однако накануне открытия фестиваля стало известно, что Расулоф сбежал из Ирана. Сейчас он находится в Европе и, по всей видимости, намерен все же представить свою картину на киносмотре.

Первая в истории женщина — председатель жюри

40-летняя Грета Гервиг вошла в историю как первая женщина-американский режиссер, ставшая председателем жюри Каннского фестиваля. Она начала свою карьеру как актер в малобюджетном движении «мамблкор» в американском кино, а затем стала режиссером драмы «Леди Берд» и нашумевшей экранизации «Маленьких женщин» 2019 года. Однако оглушительный успех «Барби» 2023 года, заработавшей $1 млрд только в американском прокате, сделал ее неофициальным представителем женского представительства в Голливуде и киноиндустрии в целом.

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«Это предел мечтаний», — сказала Гервиг, возглавляющая жюри из девяти человек, в котором впервые же в истории женщин больше, чем мужчин.

Это актрисы Ева Грин и Лили Гладстоун, актеры Омар Си и Пьерфранческо Фавино, режиссеры Хирокадзу Корээда, Хуан Антонио Байона и Надин Лабаки и женщина-сценарист Эбру Джейлан.

Среди почетных гостей фестиваля — Мэрил Стрип, живая легенда мира кино. Это не так чтобы сильно неожиданно, но в общем контексте возрастающего влияния женщин в кино — весьма показательно.

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Женщин-режиссеров становится больше и это достижение феминизма

«Я снимаю кино уже почти 20 лет, — сказала Гервиг, — И никогда не возникало вопроса о том, чтобы увеличить число женщин-режиссеров. За мою жизнь все изменилось и стало лучше. Каждый год я радуюсь тому, что женщин-режиссеров становится больше. Мы еще не закончили, но мы определенно движемся в правильном направлении».

Решение пригласить Гервиг рассматривается как важный символический шаг для фестиваля, который в прошлом подвергался жесткой критике за недостаток поддержки женских талантов. На самом деле, первой ласточкой перемен стало назначение в Канны продюсера-ветерана Айрис Кноблох, которая уже второй год занимает пост генерального президента фестиваля.

«Я чувствую, что защита интересов женщин — это большая часть моей роли, — сказала Кноблох. — И если уж на то пошло, изменения гораздо сильнее, чем ожидалось даже в прошлом году. Мы видим, что прогресс налицо: появляется все больше фильмов с участием женщин, все больше женщин высказывают свое мнение. Вот почему так важно, чтобы председателем жюри была Грета Гервиг. Она и другие женщины — будущее кинематографа. Но, конечно, впереди еще долгий, долгий путь».

Что в программе

Судя по фильмам, представленным в основном конкурсе, Каннский кинофестиваль обещает быть интересным, демонстрируя свежие работы таких режиссеров, как Кирилл Серебренников, Фрэнсис Форд Коппола, Дэвид Кроненберг, Йоргос Лантимос и Андреа Арнольд. Однако за кадром прогноз все еще более штормовой — первый день как-то откатали, но проблема забастовок остается.

На прошлогоднем фестивале Тьерри Фремо, многолетний генеральный делегат Каннского фестиваля, подвергся критике за то, что расстелил красную дорожку для опальной голливудской звезды Джонни Деппа. Главного пирата современности с тех пор, впрочем, оправдали и отменили его отмену — но «ложечки нашлись, а осадочек остался».

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В этом году, напротив, Фремо не преминул пообещать «фестиваль без полемики и споров». Остается только догадываться, удастся ли реализовать эти амбиции. Вольно или невольно, но Канны, похоже, притягивают неприятности. Несогласие и скандал — почти часть его ДНК.

Скандалы в кино как отражение перемен в обществе

«Фестиваль всегда был сценой для дебатов, споров и либерального самовыражения, — признает Кноблох, — И я думаю, что он должен оставаться таковым. Слишком много конформизма становится скучным. Но все дело в том, чтобы найти правильный баланс и сохранить основной акцент на кино. Кино — это отражение общества. Оно содержит и несет в себе то, что происходит в мире. В идеале, в идеальном мире все должно быть именно так».

Что же, в этом свете, происходящее внушает некоторую надежду: если изменения в кино приведут к органическим изменениям в обществе, то в нашем сумасшедшем мире станет немного легче жить. Немного проще дышать, мечтать и любить.