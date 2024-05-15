Илья Любимов высказался о Полине Гагариной в «Красных линиях»

В интервью РБК Life актёр Илья Любимов, сыгравший в сериале «Красные линии», поделился впечатлениями о проекте и о работе с Полиной Гагариной.

© Кадр из трейлера сериала "Красные линии"

По словам Любимова, работа с Гагариной для него была в удовольствие, поскольку он увидел в ней воплощение мастерства и таланта.

"Полина — большая артистка, воплощение мастерства, профессионализма и таланта."

Также большое влияние на решение Любимова сняться в шоу оказали мастерские режиссёрские навыки Гамлета Дульяна, которого актёр считает отличным постановщиком.

Сериал «Красные линии», спин-офф «Бывших», выйдет уже 16 мая. Сюжет раскроет начало карьеры писательницы Елены Берн — события «Красных линий» происходят за три года до судьбоносной поездки в Москву.