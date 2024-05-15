Сегодня вышел финальный эпизод первого сезона мультсериала «Люди Икс ’97». Первый сезон проекта официально завершился после выхода 10-й серии. Каждая из серий сезона длилась примерно 30 минут.

© Кадр из мультсериала "Люди Икс ’97"

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится известный мутант Магнето.

Ранее стало известно, что мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей. Шоу уже продлено на второй сезон. В нём ожидаются продолжение первого и новые истории, придуманные авторами проекта.