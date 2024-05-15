Тим Рот сыграет Генри Киссинджера в Париже

Тим Рот исполнит роль Генри Киссинджера в фильме о роли бывшего госсекретаря США в мирных переговорах во Вьетнаме. Как сообщает Deadline, сценарий картины под названием «Киссинджер берет Париж» (Kissinger Takes Paris) написал Джефф Станцлер («Танец на могиле», «Простите, ненавистники»), который займет и режиссерское кресло.

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В касте также заявлены Робин Райт («Карточный домик»), Мэри-Луиз Паркер («РЭД 2»), Люси Хейл («Мой любимый враг»), Дэвид Кросс («Ты ранил мои чувства»), Джимми О. Ян («Космические силы»), Роб Корддри («Плохая терапия») и Дилан Пенн («Фальшивомонетчик»).

В фильме рассказывается история (в основном правдивая) Генри Киссинджера – замученного профессора Гарварда средних лет, который в 1968 году едет в Париж в разгар студенческих протестов и на заре сексуальной революции, - сообщается в синопсисе. - Чувствуя прилив энергии, он срывает парижские мирные переговоры и меняет ход современной истории. Несколько недель спустя Генри возвращается в Америку как второй самый влиятельный человек в мире – и, что еще более удивительно… как наименее вероятный международный секс-символ современной эпохи.

Станцлер сказал, что в детстве он «восхищался» Киссинджером и был рад воплотить в жизнь его «безумную» историю. И Рот, и Райт уже снимались в предыдущих работах режиссера.