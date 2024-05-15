Фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной в прокате российской фантастикой

Фильм "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

© Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

Всего картина по повести фантаста Кира Булычева заработала в прокате 1,193 миллиарда рублей, опередив такие проекты, как "Вторжение" (962 млн рублей) и "Притяжение" (1,040 млрд рублей). Таким образом, лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом. Отметим, что прирост сборов на уикенде составил 66,6%.

Накануне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что предполагаемые сборы от проката фильма "Сто лет тому вперед" прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей. По его словам, кинотеатры в целом разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников.