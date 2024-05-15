В Смоленской области бесплатно покажут российские фильмы для детей и подростков

Благотворительная акция "Детский КиноМай" пройдет в Смоленской области с 17 по 21 мая. Зрители увидят современные отечественные фильмы для детей и юношества, встретятся с актерами и деятелями киноискусства, поучаствуют в мастер-классах.

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В программе - фильмы, снятые в России в последние несколько лет: "Приключения маленького Бахи" (режиссер Александр Галибин), "Звезды мне укажут путь" (режиссер Филипп Абрютин), "Голова-жестянка" (режиссер Иван Капитонов), "Руслан и Людмила. Больше чем сказка" (режиссеры Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов) и "Артек. Большое путешествие" (режиссер Карен Захаров, Армен Ананикян).

В рамках акции также состоятся премьеры картин Максима Гора "Часы для Веры" и Дениса Казанцева "Суворовец 1944".

Среди гостей мини-фестиваля - заслуженный артист России Сергей Плотников, актеры Олег Комаров, Даниил Муравьев, Дима Рубин и Анастасия Плюснина, певица Татьяна Тихонова, режиссер Евгения Муравьева, сценарист Анна Пендраковская. Также в мероприятиях примут участие смоленские музыкальные коллективы: квартет "Кудесы", "Автограф Джаз" и детский фольклорный ансамбль "Добро".

Торжественное открытие "Детского КиноМая" состоится 17 мая в культурно-досуговом центре "Губернский", официальное закрытие - 20 мая в кинотеатре "Современник". 19 мая творческая группа посетит Сафоново, чтобы встретиться с воспитанниками местного детского дома-школы. Концерт для горожан состоится в Центральном дворце культуры.

"Организаторы постарались, чтобы каждый день кинонедели был наполнен увлекательными событиями. Они подарят смоленским девчонкам и мальчишкам из детских домов, многодетных и патронатных семей, общеобразовательных школ незабываемые впечатления", - отмечается в обращении смоленского губернатора Василия Анохина к зрителям фестиваля.

Он пройдет в регионе в 16-й раз, так что местные жители уже хорошо знают об этой благотворительной программе кинопоказов.

В преддверии акции организатор - БФ "Детский КиноМай" - оказал адресную помощь четырем детским социальным учреждения в Смоленской области на общую сумму 800 тысяч рублей.

Кинонеделя состоится при поддержке благотворительного фонда "Система", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "Капитель", ЗАО "Степ Пазл", при содействии правительства региона и администрации Смоленска.

Подробности и расписание мероприятий - на сайте.