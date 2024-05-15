Завершились съемки фантастики «Разрушитель миров» с Миллой Йовович и Люком Эвансом

В Северной Ирландии завершились съемки фантастического боевика о нашествии пришельцев «Разрушитель миров», в котором Люк Эванс и Милла Йовович играют супружескую пару. Режиссером выступает Брэд Андерсон («Машинист»).

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Человечество собирается воевать за свой дом со злобными существами из другого измерения, которые атаковали Землю. Отец и дочь пытаются выбраться из города и вынуждены бороться за выживание.

Стоимость фильма не разглашается, но известно, что она небольшая. При этом создатели уверены, что картина способна будет конкурировать с высокобюджетными студийными блокбастерами.

Премьера запланирована на 2025 год.