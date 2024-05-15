Вышел трейлер ужастика «Винни-Пух: Кровь и мед 2» на русском языке

После событий первого фильма, Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровомом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой, отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки, - синопсис.

© Кадр из трейлера фильма "Винни-Пух: Кровь и мед 2"

Мировая премьера слэшера состоялась в конце марта. Фильм получил смешанные отзывы, но зрители и критики отметили, что сиквел получился значительно лучше оригинала.

Ранее также стало известно, что создатели фильма работают над другими ужастиками со всеми любимыми персонажами из детства — «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» и «Пиноккио: Развязный».