Актриса Эмма Д’Арси высказалась о втором сезоне «Дома дракона»

В честь выхода нового трейлера второго сезона «Дома драконы» актрисы Эмма Д’Арси (Рейнира) и Оливия Кук (Алисента) поделились своими впечатлениями от создания продолжения. Как рассказали девушки, второй сезон дался им очень непросто, ведь в этот раз они снимались во всех восьми эпизодах — вместо четырёх серий оригинала.

© Кадр из сериала "Дом дракона"

Д’Арси призналась, что для участия в возможном третьем сезоне ей необходимо накопить силы, чтобы пережить ещё одни утомительные съёмки. Сам сериал она называет настоящим «чудищем» из-за его масштабности.

"Мне нужно найти способ пережить третий сезон, если он будет, чтобы использовать как можно больше энергии. Это чудовищно масштабный сериал."

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится 16 июня. Шоу официально пока не продлили на третий сезон, однако авторы уже работают над его сценарием.