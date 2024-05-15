Рузиль Минекаев и Артем Быстров снимаются в драме "Большая земля"

В Приморском крае начались съемки полнометражного фильма "Большая земля". Режиссер - Юлия Трофимова (победитель программы "Русские премьеры" 46 ММКФ "Лгунья", "Госпожа", "Страна Саша"). Авторы сценария - Екатерина Мавроматис ("Мира", "Пальма", "Молоко") и Дана Жанэ ("Как звезды").

© РИА Новости

По сюжету Марфа (Анастасия Куимова) возвращается с сыном на остров в Тихом океане, где она росла и где ее отец работал смотрителем маяка.

Одновременно с этим на острове появляется ее сводный брат Илья (Артем Быстров), которого Марфа не видела много лет. Марфу и Илью связывает темная тайна. Но сколько бы они ни пытались убежать от прошлого, оно настигает их в виде таинственного кита, курсирующего у берегов острова и будто пытающегося что-то донести до Марфы. В ролях также: Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев, Евгений Харитонов, Платон Герасимов, Капитолина Соболь.

Съемки пройдут на полуострове Брюса (Приморский край) и во Владивостоке. Основное место съемок - построенное более века назад здание маяка. Он находится на высоте 66 м над уровнем моря и до сих пор указывает морякам вход в Амурский залив. Особую красоту этим местам придают базальтовые колонны - застывшие потоки магмы. Есть легенда, согласно которой колонны - это тысячи каменных игл, обрушившихся в наказание на тех, кто утратил веру в богов.

"Большая земля" - первый художественный проект, снятый в этих локациях. Поддержку и содействие в организации съемок оказали Администрация города Владивостока и Правительство Приморского края. Над фильмом работают компания Star Media при поддержке Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Министерства культуры РФ.

Прямая речь

""Большая земля" - это фильм о травме прошлого, которая разрушает жизнь человека. Главная героиня Марфа должна избавиться от ранящих ее воспоминаний и чувства вины, чтобы построить новую жизнь со своим ребенком. Судьба сводит участников событий в одном месте, на острове, чтобы разобраться в прошлом и двигаться дальше: освободиться или умереть. Наш фильм похож на притчу благодаря немногочисленности героев и концентрации всей истории в одном месте - очень красивой и необычной локации в окрестностях Владивостока. Также зрителю будет интересно наблюдать за элементами магического реализма: у острова обитает кит, который хочет что-то сообщить Марфе, но героиня долгое время его не понимает".

Екатерина Мавроматис, автор сценария:

"Замысел этой истории пришел ко мне почти шесть лет назад. Он родился из личного переживания, которое преследовало меня, как кит преследует главную героиню "Большой Земли". С тех пор сценарий пережил множество изменений и стал тем, чем является сейчас - притчей о наших взаимоотношениях с прошлым, а также о том, что свобода от прошлого все же возможна".

Фильм выйдет в 2025 году.