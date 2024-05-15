Более 2 млн человек смотрели в прямом эфире открытие Каннского кинофестиваля

Аудитория церемонии открытия Каннского кинофестиваля, который в 77-й раз проходит на Лазурном берегу Франции, составила 2,25 млн человек, установив исторический рекорд. Об этом сообщила телекомпания France Télévisions.

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"Церемония привлекла с 19:20 до 20:00 (20:20-21:00 мск - прим. ТАСС) максимальное число зрителей, составлявшее 2,25 млн человек", - заявили в пресс-службе телекомпании.

Уточняется, что это составило 13,4% от общей аудитории.

Долгое время церемония транслировалась только в эфире платного телеканала Canal+, однако в 2021 году организаторы фестиваля прекратили партнерство с ним, и теперь церемония транслируется бесплатно в эфире общественного телевидения. В 2024 году ее транслировал телеканал France 2, также ее можно было посмотреть на сайте france.tv. В 2019 году Canal+ отчитывался о 402 тыс. зрителей, тогда как в 2023 году сеть France Télévisions смогла привлечь 1,99 млн человек.

77-й Международный кинофестиваль открылся в понедельник в Канне на юге Франции. На церемонии открытия актрисе Мэрил Стрип была вручена почетная "Золотая пальмовая ветвь". В качестве фильма для открытия фестиваля организаторы выбрали французскую ленту Квентина Дюпьё "Второй акт" (Le deuxi me acte, 2024) с актрисой Леа Сейду в одной из главных ролей. В среду в состязание вступят французская лента "Дикий алмаз" (Diamant brut, 2024) Агаты Ридинже и датская картина Магнуса фон Хорна "Девушка с иглой" (Pigen med naalen, 2024).