«Союзмультфильм» и Сергей Жуков ведут разработку мультсериала про Робота Пипа

"Союзмультфильм" совместно с музыкантом, продюсером Сергеем Жуковым и его компанией "Руки Вверх Продакшн" ведут разработку анимационного сериала для детей дошкольного возраста. Об этом шоумен сообщил в эфире авторского шоу обозревателя "РГ" Сусанны Альпериной "Медийные лица".

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На программу Жуков пришел вместе с креативным продюсером кинокомпании, известным шоуменом Вадимом Бакуневым. Предполагается, что главным героем проекта станет Робот Пип, образ которого создал 8-летний сын Сергея Жукова Мирон.

Ориентированный на детей в возрасте от 2 до 5 лет, проект будет в игровой форме поднимать множество вопросов, которые волнуют дошкольников. К роботу Пипу также добавится кукла Ляля - вместе они сделают форму подачи материала увлекательной.

Также специально для мультсериала Сергей Жуков вместе со своей командой создаст множество забавных и поучительных детских песен.

Этот опыт сотрудничества с Сергеем Жуковым для "Союзмультфильма" не первый: в 2023 году музыкант написал и исполнил "Гимн Простоквашино", а также появился в популярном мультсериале в качестве камео. Эту и другие серии "Простоквашино" можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.