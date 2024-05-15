Энтони Хопкинс и Шайа ЛаБаф сыграю в фильме Ника Кассаветиса про пингвинов

Энтони Хопкинс исполнит одну из главных ролей в новом фильме «Пингвин Бруно и принцесса Стэйтен-Айленда» (Bruno Penguin and the Staten Island Princess) режиссера Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Алфа Дог»). Как сообщает Deadline, в данный момент ведутся переговоры об участии в проекте Шайи ЛаБафа. Съемки должны начаться в ноябре, и фильм станет первым масштабным голливудским проекте, снятым в Антарктиде.

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Сценарий Дэниела Барнза («Страшно красив») и Неда Земана основан на статье последнего из Vanity Fair, в которой рассказывается правдивая история швейцарского фотографа Бруно Цендера - превосходного фотохудожника, который провел последние 20 лет своей жизни в Антарктиде, фотографируя императорских пингвинов. Он был одержим ими – их добротой, образом жизни, их глубокой привязанностью друг к другу. Бруно всю свою жизнь пытался научиться общаться с птицами, и со временем пингвины признали его и ответили ему взаимностью. Он стал настолько одержимым, что официально изменил свое имя на Бруно Пингвин и добился большого успеха, как творческого, так и финансового, благодаря своим фотографиям. Снимки Бруно принесли ему множество наград, в том числе премию Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды и награду «Фотограф года дикой природы» Британской радиовещательной системы. Он также был избран членом Королевского географического общества в Лондоне.

Несколько десятилетий Бруно также был вовлечен в невероятный роман на расстоянии с женщиной, которая не разделяла его желания жить в Антарктиде. Он откладывал их встречу долгие годы, гоняясь за пингвинами. И в конце концов, незадолго до возвращения домой в 1997 году, попал в гигантскую арктическую белую мглу и замерз насмерть.

Хопкинс сыграет Бена Виндзора, легендарного арт-агента, а ЛаБафа рассматривают в качестве основного претендента на главную роль.