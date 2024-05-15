Россиянам вернули голливудские фильмы в кино. Что уже можно смотреть

РБК: российские кинотеатры вернули западные фильмы после майских праздников. Отказ киносетей от показа пиратских новинок Голливуда продлился почти месяц. Крупные отечественные прокатчики перед праздниками пригрозили кинотеатрам, что не дадут им показывать легальные российские фильмы, если те не перестанут крутить пиратские иностранные ленты. Однако в итоге отечественные картины не принесли сетям ожидаемых сборов.

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Отказ киносетей от показа пиратских новинок Голливуда продлился почти месяц. Крупные отечественные прокатчики перед праздниками пригрозили кинотеатрам, что не дадут им показывать легальные российские фильмы, если те не перестанут крутить пиратские иностранные ленты. Однако в итоге отечественные картины не принесли сетям ожидаемых сборов.

Где снова показывают западное кино

Фильмы ушедших из России голливудских киностудий прокатывают в паре с российскими короткометражками. Это называют предсеансовым обслуживанием. Пиратское кино можно найти в афишах кинотеатров Москвы, Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Перми и других городов, сообщил РБК.

Издание добавило, что в афишах киносетей на 14 мая уже есть фильмы «Планета обезьян: Новое царство», «Каскадёры» с Райаном Гослингом, «Кунг-фу Панда — 4», «Дюна. Часть вторая», «Годзилла и Конг. Новая империя» и другие западные фильмы.

Почему голливудские фильмы пропали

Отказ кинотеатров от теневого проката длился с 18 апреля по 12 мая. Временно не показывать фильмы голливудских студий призвала сама Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Так она хотела поддержать отечественное кино.

Крупные российские прокатчики и вовсе пригрозили киносетям, что не дадут показывать российское кино, если из проката не уберут иностранные фильмы.

Голливудские картины в результате убрали, но без западного кино заработки киносетей просели. Как рассказал председатель АВК Алексей Воронков, на майских праздниках они рассчитывали собрать в 1,5–2 раза больше, чем вышло в итоге.

«Это положительный опыт, но не с экономической точки зрения... Сезон с октября по март у нас забит сильными российскими картинами, и мы обходимся без любого иностранного фильма, а летний сезон мы пока ещё не вытягиваем», — объяснил Воронков изданию «Подъём».

При этом он уверен, что в ближайшие 1–2 года пиратские фильмы перестанут показывать в кинотеатрах совсем.

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