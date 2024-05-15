Фильм «Пришелец» откроет фестиваль «Новое движение» в Великом Новгороде

Фильмом-открытия российского фестиваля молодого кино "Новое движение", который впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, станет лента "Пришелец" режиссера Ивана Соснина. Главные роли в ней исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

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"Фильмом-открытия станет лента "Пришелец" режиссера Ивана Соснина. По сюжету в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области. Как уточнили организаторы, в конкурсную программу вошли российские полнометражные художественные ленты разных жанров, снятые молодыми режиссерами, для которых это первый, второй или третий фильм. Кроме того, планируются внеконкурсные показы самых выдающихся российских дебютных картин, а также обширная деловая и образовательная программы при участии ведущих представителей российской киноиндустрии.

О программе

Помимо конкурсной запланирована обширная деловая программа, в которой примут участие ведущие отечественные режиссеры, продюсеры, представители дистрибьюторских и телевизионных компаний, кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, цифровых медиа. Жителей города ждет увлекательная образовательная программа - мастер-классы, лекции и встречи с успешными представителями киноиндустрии. В частности, пройдут мастер-классы от сценариста сериала "Слово пацана" Андрея Золотарева. С концертной программой выступят проект "Горшенев", Сергей Бобунец и Найк Борзов.

"Мы весь весь фестиваль делаем очень открытым, у нас не будет ни VIP-ов, никого. И это, мне кажется, тоже прекрасно, что можно будет подойти к тому же самому Андрею Золотареву, великому сценаристу, и задать вопросы. Мы стараемся из фестиваля сделать площадку для диалога между и профессионалами индустрии, и тем, кто, возможно, профессию рассматривает как свое будущее. А мы так понимаем, что в Великом Новгороде таких людей очень много. Поэтому на образовательную деловую программу будет отдельная аккредитация", - отметил продюсер фестиваля Максим Королев.

О визуальной концепции для фестиваля

Визуальную концепцию для фестиваля создал современный мультидисциплинарный художник Глеб Солнцев, применяющий в своей практике передовые технологии. По его словам, основная идея визуального решения - это руки, поддерживающие творческий порыв:

"Руки, дарующие крылья и поддержку - это своего рода трамплин для творчества. Одна из рук олицетворяет современные технологии, поддерживающие новые начинания. Крылья в форме арки - связь с Великим Новгородом, его историей и архитектурой. А край кинопленки на заднем плане - отсылка к истории кино. <...> Лиловые и фиолетовые оттенки - будущее, зеленые - новые ростки творчества и жизни, красные символизируют талант".

Весь фестиваль пройдет по меньшей мере на четырех локациях. В Новгородской областной Филармонии им. А.С. Аренского пройдут церемонии открытия, закрытия и конкурсная программа фестиваля. В колонном зале - выставка современного искусства, в малом зале Филармонии - деловая программа. В Мультимедийном центре "Россия" пройдут внеконкурсные показы и вечерние уличные кинопоказы. Новгородская техническая школа станет площадкой для образовательной программы. На центральной площади города, расположенной между Кремлем и зданием администрации, будут размещены интерактивные зоны для развлечения и отдыха, созданные партнерами фестиваля. 31 мая, 1 и 2 июня пройдет концертная программа.