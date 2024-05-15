«Папуля» с Дакотой Джонсон и Шоном Пенном выйдет в России в июле

Локализованный трейлер и новую дату российского проката фильма «Папуля» (Daddio) обнародовала 15 мая 2024 года кинокомпания «Парадиз». «ИнтерМедиа» напоминает, что картина режиссера-дебютантки Кристи Холл представляет собой камерную драму, участники которой – водитель такси (его играет Шон Пенн) и его пассажирка (Дакота Джонсон).

© Кадр из трейлера фильма "Папуля"

Случайный разговор, завязавшийся между ними во время ночной поездки из аэропорта Нью-Йорка, неожиданно оказывается необычайно важным и откровенным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.

В российский прокат «Папуля» выйдет 11 июля.