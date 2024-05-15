Вышел дублированный трейлер вестерна «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера

Кинокомпания «Парадиз» опубликовала дублированный трейлер вестерна «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера. Посмотреть ленту можно будет в том числе и в России уже 27 июня.

© WARNER BROS.

Картина «Горизонты: Часть 1» расскажет эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширения страны в сторону Дикого Запада. Дилогия во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев.

Главную роль в ленте исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В фильме также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»).