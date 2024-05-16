«Калимба» и другие психологические триллеры, которые стоит посмотреть

Любите жуткие тайны, а также наблюдать за поведением людей, поставленных в сложные условия? Тогда вам стоит посмотреть триллер «Калимба» об отношения жертв и их обидчиков, которые оказались заперты в одном подвале в рамках социально-психологического эксперимента.

© пресс-служба Okko

Что произойдет с героями, и какие еще триллеры достойны внимания, разбирался «Рамблер».

«Калимба»

16 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера восьмисерийного триллера «Калимба». В центре сюжета опаснейший психологический эксперимент, который проводит профессор Мещерский (Федор Бондарчук), собирая в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков.

Участники эксперимента должны провести в подвале 15 дней, на них надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Но ситуация быстро выходит из-под контроля. В итоге следствию предстоит разобраться в мотивах профессора, в том, кто стоит за экспериментом, а также понять, велика ли разница между жертвами и преступниками.

«Эксперимент «Офис»

© Кадр из фильма "Эксперимент «Офис"

Ненависть к коллегам и непонимание оказываются в центре сюжета психологического триллера «Офис». В многоэтажном правительственном здании Колумбии, где находится офис международной корпорации «Белко», оказываются заперты 83 человека. Они выясняют, что двери закрыты, телефонная связь не работает по всему периметру, а окна заложены автоматическими непробиваемыми металлическими листами, которые не берет ни один сварочный аппарат.

По громкой связи неизвестный оповещает офисных работников, что многие их них умрут через 8 часов. И лишь те, кто будет послушно следовать указаниям, увеличат свои шансы на выживание. А первым заданием становится убийство двух коллег, которые «достали больше всех», любым возможным способом. Два убийства должны быть совершены в течение 30 минут. Исполнительный директор Барри Норрис (Тони Голдуин) призывает всех сохранять спокойствие, но паника в офисе нарастает…

© Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу"

Пластический хирург Роберто Ледгард, роль которого сыграл Антонио Бандерас, известен на весь мир своими экспериментами по созданию искусственной человеческой кожи, которые он проводит после смерти своей жены, получившей чудовищные ожоги в результат автокатастрофы. Он буквально одержим идеей создать новый тип кожи, которая будет устойчива к ожогам и любым повреждениям, но мало кто догадывается, что в своих экспериментах зашел уже слишком далеко.

Роберто давно проводит опыты на людях, которых похищает и держит взаперти у себя на вилле. Но все меняется, когда одной из его жертв становится девушка по имени Вера (Елена Анайя), которой хирург пересадил лицо своей погибшей жены.

«Уровень 16»

© Кадр из фильма "Уровень 16"

Не менее интересен и канадский фильм «Уровень 16», рассказывающий о странном учебном заведении Академия Вестсалис, где годами живут девочки. Их воспитывают очень строго, обещая, что в итоге они будут удочерены состоятельными семьями. Но это произойдет только после достижения воспитанницами 16-летнего возраста.

Главная героиня картины Вивьен пытается узнать, что происходит в школе, к чему готовят учениц и зачем долгие годы они должны находиться в четырех стенах, соблюдая правила, за каждое нарушение которых положено суровое наказание.

© Кадр из фильма "Экзамен"

Британский триллер «Экзамен» рассказывает о попытке кандидатов пройти собеседование и занять престижную должность в огромной фармацевтической корпорации. В результате длительного отбора в последний тур вышли восемь человек, но вместо финального этапа они оказываются заперты в комнате. Каждому выданы карандаш и лист бумаги и озвучено время – 80 минут.

Как будут действовать люди, которые весьма амбициозны и которым запрещено покидать комнату, портить чистый лист или задавать вопросы охраннику? И какие тайны скрывает прошлое кандидатов?