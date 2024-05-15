"Союзмультфильм" и Сергей Жуков работают над новым мультсериалом

"Союзмультфильм" совместно с музыкантом, продюсером Сергеем Жуковым и его компанией "Руки вверх продакшн" ведут разработку анимационного сериала для детей дошкольного возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

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"Ориентированный на детей в возрасте от двух до пяти проект будет в игровой форме поднимать множество вопросов, которые волнуют дошкольников", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что главным героем сериала станет робот Пип, образ которого создал восьмилетний сын Жукова, к роботу добавится кукла Ляля. В пресс-службе анонсируют, что специально для мультсериала Жуков и его команда создадут забавные и поучительные детские песни.

Это не первый опыт сотрудничества "Союзмультфильма" и музыканта. В 2023 году Жуков написал и исполнил "Гимн Простоквашино", а также появился в мультсериале в качестве камео. Эту и другие серии "Простоквашино" можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.