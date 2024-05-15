Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Леша»

Актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.

© Кадр из сериала "Дядя Леша"

«Меня покорил наш режиссёр Дмитрий Невзоров — интеллигент старой школы, очень воспитанный, знает, что и как он хочет снять и как это должно выглядеть на экране. Который всё понимает с полуслова. И съёмки в итоге прошли так спокойно, без лишней суеты», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, это было настоящее актёрское счастье.

Как отметила Уколова, когда ей сказали, что главную роль сыграет Трибунцев, все вопросы её участия сразу отпали.

«Мы уже не первый раз играем вместе, до этого был «Домашний арест». Трибунцев — это всегда знак качества проекта, он бренд, талант. Сразу поняла, что на площадке в такой компании мне будет по-настоящему хорошо», — пояснила актриса.

Ранее писательница и драматург Ольга Погодина-Кузмина, автор романа «Золото Умальты», вышедшего в начале апреля вместе с одноимённым фильмом, рассказала, как у неё родилась идея произведения.