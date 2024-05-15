Про героя Донни Йена из «Джона Уика 4» снимут фильм

Журналисты издания Deadline сообщили, что кинокомпания Lionsgate приступила к работе над спин-оффом «Джона Уика» про слепого наёмного убийцу Каина. Роль персонажа в «Джоне Уике 4» исполнил китайский актёр Донни Йен (серия боевиков «Ип Ман»).

© LIONSGATE

Съёмки картины начнутся в Гонконге в 2025 году. Будущая лента продолжит сюжетную линию Каина, поскольку в финале четвёртой части герой был освобождён от своих обязательств перед Высшим столом. Несмотря на это, подробности пока не раскрываются.

Курировать проект будут продюсеры франшизы Бэзил Иваник и Эрика Ли, а кресло сценариста займёт Роберт Аскинс, работавший над «Академией „Амбрелла“».

Остальной каст, сроки и дата выхода фильма пока неизвестны. Больше деталей фанаты узнают после начала съёмочного процесса.