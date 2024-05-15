Топ-10 фильмов, которые подарят вам романтическое настроение

Близится лето и душа настойчиво требует тепла и романтики. Отчаянно хочется увидеть красивую сказку про любовь, которая несмотря на множество препятствий, все равно восторжествует в финале. Хочется вздыхать в унисон с героями киноленты, а также плакать с ними от обиды или безграничного счастья. Если все именно так, то скорее открывайте нашу подборку романтических мелодрам.

© Кадр из фильма "Свадьба лучшего друга"

СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА

Эта романтическая история о невозможности дружбы между мужчиной и женщиной. Впрочем, быть может, как раз наоборот… Джулиана и Майкл давно знакомы, и у них даже был короткий роман в студенческие годы. Однако вскоре свободолюбивая Джулиана захотела прервать эту связь. Но романтичный Майкл не смог ее потерять окончательно и предложил остаться друзьями. Эта прекрасная дружба затянулась на долгие-долгие годы. И все было бы так и дальше, если бы Майкл не решил однажды жениться, а Джулиана вернуть его себе.

СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА

Мелани — красивый и успешный дизайнер из Нью-Йорка. Ее руки попросил видный политик, и она согласилась. Да вот незадача, в маленьком городке на юге страны ее ждет муж, с которым они обвенчались сразу после окончания школы. Мелани тайком от любимого отправляется туда, чтобы получить развод, но понимает, что на самом деле все еще любит законного мужа.

ВАМ ПИСЬМО

Кэйтлин владеет маленьким магазином детских книг, а Джо успешный бизнесмен с целой сетью книжных универмагов. Он готов ее обанкротить со дня на день, и для всего города они выглядят как настоящие враги. Но никто (и даже сами герои) не знает, что в действительности эта парочка влюблена друг в друга, и их романтическая связь длится уже довольно долго... Правда, зародилась она в Сети, а в реальности они не знают, кто есть кто.

ПРИВИДЕНИЕ

Сэм и Молли счастливы вместе. Но однажды Сэма убивают. Правда, в отличие от других призраков, он не может оставить мир людей, опасаясь за жизнь Молли. Сэм найдет ясновидящую, которая поможет ему донести до любимой женщины информацию о своем присутствии. Сложное кино. Смешное и невероятно грустное. О всепоглощающей любви, которую не в силах победить даже смерть. А также о предательстве и невозможности изменить обстоятельства.

КРАСОТКА

Этот фильм смотрела, наверно, каждая женщина. Современная сказка о Золушке. Вот только принц спасает несчастную красавицу вовсе не из дома злой мачехи. Однако спасти-то он ее спас, но вот жениться, похоже, не торопится. Сможет ли успешный бизнесмен из высших слоев общества смириться с тем, что его возлюбленная бывшая путана.

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

Гуляя по пляжу, Тереза находит бутылку с письмом. Строки послания трогают ее до глубины души, и она решает найти их автора. Им оказался вдовец, который пишет своей погибшей супруге письма и бросает их в океан, предварительно закупорив в пустые бутылки. Изначально Тереза намеревается просто написать об авторе статью, но влюбляется в него.

НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ

Молодая Мэг Райан и Том Хэнкс. Этот дуэт актеров заслуживает лишь восхищения! Красивая история об овдовевшем отце, сын которого всеми силами хочет найти ему новую жену. И вот однажды мальчик позвонил на радио, чтобы на его клич откликнулась какая-нибудь хорошая женщина. Женщин нашлось много, и они засыпали дом холостяка своими письмами. Услышала голос ребенка и рассказ его отца также успешная журналистка. Несмотря на свою помолвку и огромное расстояние между городами, она влюбилась в незнакомца лишь по его голосу. Но сумеют ли они встретиться?

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

Рэйчел — знаменитая певица и на нее охотится маньяк-убийца. А Фрэнк один из самых лучших телохранителей в стране. Он берется защищать знаменитость, но между ними разгорается настоящая страсть. Казалось бы, что может помешать двум влюбленным на пути к счастью? Но все далеко не так просто, как кажется.

ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Они успешные юристы. Лучшие в своем деле. Но им, как нарочно, все время попадаются дела противоборствующих клиентов. Кажется, что они ненавидят друг друга. Но это не так. И вот однажды, слегка перепив в одной из командировок, адвокаты просыпаются с обручальными кольцами на пальцах.

ОТПУСК ПО ОБМЕНУ

Две незнакомые друг с другом женщины оказываются под Рождество в схожей ситуации. И они находят друг друга на сайте обмена жильем. Айрис и Аманда решают сбежать от своих проблем, договорившись поменяться домами и континентами на пару недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию.