Netflix продлил сериал «Задача трех тел» на второй сезон

Netflix объявил о продлении научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» на второй сезон. Соответствующий анонс состоялся спустя почти два месяца после премьеры шоу.

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Судя по всему, руководство сервиса оказалось удовлетворено показателями сериала — премьера продолжения состоится не раньше 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества. Премьера первого сезона состоялась 21 марта.

Сценаристами и продюсерами сериала выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Главные роли в шоу исполняют Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем и Джон Брэдли («Игра престолов»).