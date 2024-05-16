О чем фильм «Манюня: Приключения в Москве»

30 мая 2024 года в российский прокат выходит фильм «Манюня: Приключения в Москве» — экранизация цикла рассказов Наринэ Абгарян и продолжение одноименного сериала.

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«Лента.ру» рассказывает, что ждет знакомых героев в новой истории, как проходили съемки и какие изменения были в актерском составе.

Главное о фильме

Сюжет

В центре сюжета — летнее путешествие Манюни и ее друзей в Москву в начале 1980-х, вскоре после Олимпиады. Изначальный план (и давняя мечта Манюни) — посетить концерт группы «Зем­ля­не», однако во время поездки она, разумеется, успевает не только послушать любимые песни, но и погулять по Красной площади и паркам столицы, и оказаться в цирке на Цветном бульваре, и встретить новых невероятных знакомых.

Актеры и роли

В новом фильме к ролям Манюни и ее подруги Наринэ вновь вернулись Карина Каграманян и Екатерина Темнова, полюбившиеся зрителям еще с первых эпизодов сериала. Бабушку Манюни сыграла Джульетта Степанян, а Каринэ Абгарян — Карина Мнацаканян.

В съемках картины также принял участие юморист Евгений Петросян, для которого этот опыт стал дебютом в кино. Петросян исполнил роль Григория Савельевича, старого друга бабушки Манюни Розы Иосифовны, который стал гидом и проводником своих армянских приятелей в Москве.

По словам самого комика, ему не раз предлагали сняться в кино, но всегда что-то не складывалось. Манюня же тронула его своим добрым ностальгическим посылом; к тому же, по его признанию, ему приятно, что его дети теперь смогут посмотреть на папу в кино.

В качестве продюсеров истории вновь выступили братья Андреасян, Сарик и Гевонд, а также Георгий Шабанов. За сценарий отвечали Гайк Асатрян и Нара Акобян, за художественную составляющую — Илья Широков и Лусабер Вартазарян.

«Наш но­вый фильм от­ли­ча­ет­ся от се­ри­а­ла и пер­во­го филь­ма тем, что мы впер­вые вы­шли из при­выч­но­го мира Ма­нюни. Мы впер­вые ока­за­лись вне окру­же­ния, вне го­рода, к ко­то­рым при­вык зри­тель. Но­вая часть го­раздо мас­штаб­нее, мы смог­ли вос­со­здать Москву 1981 года, ее ат­мо­сфе­ру сра­зу после Олим­пи­а­ды», — поделился Гевонд Андреасян.

Самым неожиданным моментом для зрителей, пожалуй, станет появление на экране легендарного актера и артиста цирка Юрия Никулина, ушедшего из жизни в 1997 году. Его образ получилось воссоздать на экране с помощью технологии искусственного интеллекта: разрешение на это дали члены семьи Никулина. По словам Гевонда Андреасяна, это первый подобный опыт в истории российского кинематографа, который увенчался успехом. Работа над так называемым дипфейком Никулина заняла около восьми месяцев.

Как появилась «Манюня»

Автор оригинального литературного произведения «Манюня» — российская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян. Она родилась в 1971 году в Берде, а в 2003 году переехала в Москву. В начале своего творческого пути Абгарян завела блог на платформе «Живой Журнал», где опубликовала автобиографическую повесть от лица 11-летней девочки Манюни, которая живет в советском городе в Армении, заводит там друзей (в числе которых юная версия самой Наринэ) и попадает в разные приключения. Смешной и добрый рассказ встретил большой успех у аудитории. Среди восхищенных читателей оказалась и писательница Лара Галль, которая в 2010 году помогла Наринэ Абгарян с публикацией повести.

В 2011 году «Манюня» получила премию «Рукопись года». Сейчас все рассказы о Манюне объединены в трилогию:

«Манюня» (2010)

«Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» (2011)

«Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения» (2012)

Сериал о Манюне

Спустя 10 лет после публикации первой истории о Манюне, в 2021 году, на сервисе «Окко» вышел первый сезон одноименного сериала. А в 2022 и 2023 годах появились второй и третий сезоны о приключениях веселой рыжей девочки: «Манюня. Новый сезон» и «Манюня. Веселье продолжается». В каждом из трех сезонов по 10 серий продолжительностью от 16 до 32 минут.

Первый сезон

В первом сезоне зритель знакомится с Наринэ Абгарян и Манюней Шац — двумя девочками, которые вместе приходят в школьный хор. Однажды во время праздника под ними рушится сцена: этот забавный и нелепый инцидент как раз и становится началом большой дружбы.

В следующих эпизодах показывают шумные семейства обеих школьниц. Самый интересный персонаж здесь — Манюнина бабушка, Роза Иосифовна: превосходная хозяйка, кладезь афоризмов и человек с большим сердцем, способным вместить любовь и к родной внучке, и к ее непоседливой подружке. Спустя некоторое время семьи Шац и Абгарян сближаются и проводят вместе любые праздники и застолья.

Второй сезон

Второй сезон Манюни — идеальное кино для летнего просмотра. Расшалившиеся Наринэ и Манюня совсем утомили своих родителей, поэтому те решают отправить их в пионерский лагерь. Девочки мечтают об «Артеке», но судьба забрасывает их совсем в другое место под названием «Колагир». Здесь все строго: из развлечений только купания в речке, которые строгая городская чиновница в итоге тоже запрещает. Тем не менее скучать девочкам точно не придется, а по приезде домой их ожидают гости из Москвы и новые познания о красоте.

Третий сезон

Третий сезон охватывает заключительные рассказы трилогии Наринэ Абгарян и поднимает уже более серьезные вопросы. Повзрослевшие Манюня и Нара впервые ссорятся, а также узнают о том, что такое свадьба, откуда берутся дети и чем грозит тяжелая болезнь.

Другие фильмы о Манюне

В 2022 году в прокат вышла специальная версия для кинотеатров «Манюня в кино», а в конце декабря 2023 года — отдельный полнометражный фильм «Манюня: Новогодние приключения».

«Манюня в кино» (2021)

Армения, 1979 год. После забавного случая в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами и теперь почти все свободное время проводят вместе. Они те еще непоседы, поэтому их родственникам приходится не раз хвататься за голову и отправляться на поиски своих чад.

«Манюня: Новогодние приключения» (2023)

Новый год под угрозой — синоптики обещают аномально теплую зиму и никакого снега. Семьи Манюни и Наринэ решают во что бы то ни стало спасти праздник и все вместе отправляются в горы. Но и здесь их поджидает неудача: долгая и полная приключений дорога приводит их в старый грязный дом со сломанной мебелью и непрошеными гостями.