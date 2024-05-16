Фильм «Калимба» и страшные социальные эксперименты над людьми

16 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Калимба» о социально-психологическом эксперименте, который вышел из-под контроля (посмотреть первую серию, можно по ссылке). В триллере зрители увидят отношения жертв и их обидчиков, которые оказались заперты в одном помещении. Подробности о необычной премьере и социальных экспериментах, которые ранее проводили над людьми психологи и психиатры, в материале «Рамблера».

© кадр из сериала "Калимба"

«Калимба»

Фильм «Калимба», режиссером-постановщиком которого выступил Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, а художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев, на протяжении восьми серий держит зрителей в напряжении, рассказывая историю запертых в подвале на две недели преступников и их жертв. Организатором эксперимента выступил профессор Мещерский, роль которого сыграл Федор Бондарчук. А среди его подопытных как потерявший жену бывший журналист, так и наркодиллер.

© кадр из сериала "Калимба"

На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней, но эксперимент выходит из-под контроля куда раньше, и оказывается, что разница между преступниками и жертвами не такая значительная, как казалось изначально.

Зрителям вместе с персонажами, которых сыграли Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников и Юлия Волкова, предстоит пройти сложный путь и выяснить, кто на самом деле стоит за экспериментом, есть ли предел человеческой жестокости и зачем в подвале заперли преступников и жертв.

Учителя-убийцы

Эксперимент в фильме вымышленный, как и его герои. Но в США однажды был проведен не менее шокирующий опыт. Его организовал в середине 60-х годов американский психолог Стэнли Милгрэм.

По объявлению в газете он нашел 40 добровольцев якобы для изучения памяти и способностей к обучению. Им объявили, что кто-то будет учителем, а кто-то — учеником и даже провели жеребьевку. Однако на самом деле все участники стали «учителями», а роль ученика играл актер, действовавший заодно с психологом.

В задачи «ученика», которого привязали к стулу и присоединили к его телу электроды, входило запоминать слова, а в распоряжении «учителя» был генератор электротока.

Как только «ученик» ошибался, его нужно было наказывать разрядом тока. Начинался процесс с небольшого разряда в 30 вольт, но каждый раз он увеличивался на 15 вольт. При этом при высоких разрядах тока (фальшивых), актер начинал стонать и говорить, что у него больное сердце.

Участников эксперимента это пугало, но получив четкое указание продолжать, большинство из них последовательно нажимало на рычаги, несмотря на крики «ученика». При 330 вольтах «ученик» затихал, а «учителю» говорили, что молчание означает неправильный ответ и нужно ударить током еще раз. Результаты эксперимента показали, что 65% участников дошли до финальной точки.

Год в кровати

Советский врач Борис Моруков изучал поведение 10 добровольцев с изначально идеальным здоровьем, которые были вынуждены провести лежа в постели 370 дней. При этом они лежали под определенным углом.

В итоге у подопытных возникли не только физические проблемы, но и серьезные психологические отклонения. Добровольцы рассказывали о резко возросшем чувстве тревоги. А наблюдатели-врачи пришли к выводу, что часть участников настолько сильно была подвержена стрессу, что у них начала развиваться депрессия. Помимо этого, отсутствие физической нагрузки стало причиной образования тромбов и нарушения сердечного ритма.

Однако в итоге все добровольцы получили легковой автомобиль, а результаты исследования помогли сделать критерии отбора космонавтов более точными.

Абсолютная власть

В 1974 году сербская художница Марина Абрамович провела эксперимент, целью которого было понять, где проходит грань человеческой вседозволенности. В ходе перформанса, получившего название «Ритм 0» и проходившего в выставочном центре в Неаполе, она позволила зрителям делать все, что угодно, со своим телом.

Художница встала перед длинным столом, на котором были сложены 72 предмета, в том числе перья, спички, нож, гвозди, цепи, ложка, вино, хлеб, мед, сахар, мыло, кусок торта, соль, коробка с лезвиями, металлическая труба, хлыст, пистолет. Она разрешила зрителям в течение шести часов использовать на ней все, что они могли взять со стола.

Изначально зрители целовали девушку, поворачивали ее в разные стороны, дарили ей цветы. А затем, почувствовав свою безнаказанность, начали резать лезвиями одежду, втыкали в тело шипы, разрезали кожу на шее. В результате вспыхнула драка после того, как один из зрителей приставил к виску Марины заряженный пистолет, положив на курок ее собственный палец. После завершения перфоманса художница признала, что была в ужасе от поведения зрителей, а этот эксперимент стоил ей нескольких прядей седых волос.