Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в декабре

Корейский актёр Ли Джон-джэ дал небольшое интервью изданию Business Insider. В нём звезда «Игры в кальмара» раскрыл дату выхода второго сезона — она состоится уже в декабре. Точную дату выхода Netflix якобы объявит вместе с выходом дебютного трейлера.

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Съёмки второго сезона «Игры в кальмара» стартовали летом 2023 года и завершились весной 2024-го. Продолжение расскажет историю главного героя, который планирует отомстить создателям реалити-шоу после победы в нём. Во втором сезоне также сыграют Кон Ю («Поезд в Пусан»), Кан Ха-ныль («Молодые копы») и другие актёры.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix.