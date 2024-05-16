Netflix начал работу над комедией «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства фильма «Счастливчик Гилмор 2» — продолжения знаменитой комедии с Адамом Сэндлером. Сценарий ленты был готов ещё в марте, однако стриминговый сервис анонсировал сиквел лишь спустя два месяца.

Фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хеппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Картина вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на которую затем приобрёл Netflix. У продолжения пока нет даже примерной даты выхода.