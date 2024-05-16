Джордж Миллер готов снять новые фильмы по «Безумному Максу» после «Фуриосы»

16 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера «Фуриосы» — нового фильма по вселенной «Безумного Макса». Лента рассказывает историю молодой воительницы Фуриосы из «Дороги ярости», роль которой исполнила Аня Тейлор-Джой.

На пресс-конференции после показа ленты режиссёр Джордж Миллер заявил, что в киновселенной есть задел для множества новых историй, которые он готов рассказать. Однако многое будет зависеть от кассовых сборов «Фуриосы», бюджет которой составляет примерно $ 170 млн.

Во вселенной «Безумного Макса» есть множество историй, которые можно рассказать. [...] Посмотрим, как «Фуриоса» покажет себя в прокате.

Мировая премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» состоится 24 мая. Критики уже посмотрели ленту и приняли её в основном восторженно.