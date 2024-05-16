Представлены стильные постеры детективного сериала «Калимба» с главными героями шоу
Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с главными героями детективного сериала «Калимба». На них изображён основной каст психологического триллера во главе с Фёдором Бондарчуком.
Постеры приурочены к премьере шоу — 16 мая в стриминговом сервисе вышло сразу два эпизода.
Фёдор Бондарчук
© OKKO
Алёна Михайлова
© OKKO
Сергей Гармаш
© OKKO
Константин Плотников
© OKKO
Лиза Шакира
© OKKO
Сергей Горошко
© OKKO
Юлия Волкова
© OKKO
Пётр Скворцов
© OKKO
Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.