Представлены стильные постеры детективного сериала «Калимба» с главными героями

Онлайн-кинотеатр Okko представил постеры с главными героями детективного сериала «Калимба». На них изображён основной каст психологического триллера во главе с Фёдором Бондарчуком.

Постеры приурочены к премьере шоу — 16 мая в стриминговом сервисе вышло сразу два эпизода.

Фёдор Бондарчук

© OKKO

Алёна Михайлова

© OKKO

Сергей Гармаш

© OKKO

Константин Плотников

© OKKO

Лиза Шакира

© OKKO

Сергей Горошко

© OKKO

Юлия Волкова

© OKKO

Пётр Скворцов

© OKKO

Сериал «Калимба» рассказывает об учёном-психологе, который в рамках опасного эксперимента решил запереть жертв и их обидчиков в одном месте. На испытуемых надеты специальные браслеты, которые в случае неповиновения моментально бьют своего владельца мощным разрядом тока. Длительность «опытов» не превышает 15 дней, а что происходит после них — загадка.