Чем удивит «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы точно не блокбастер, а скорее личное высказывание режиссера, предположил кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН.

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Перерыв в 13 лет вряд ли скажется на качестве творчества такого профессионала, как Фрэнсис Форд Коппола, рассказал в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев, комментируя премьеру нового фильма режиссера «Мегалополис».

Премьера фильма состоится сегодня, 16 мая, на Каннском кинофестивале. Эксперты называют «Мегалополис» одной из самых ожидаемых картин фестиваля. Работа над проектом заняла у режиссера 20 лет. В сюжете показано разрушение крупного мегаполиса, напоминающего Нью-Йорк, в результате несчастного случая. Главные герои картины архитектор Цезарь (Адам Драйвер) и мэр города Фрэнк Цицерон (Джанкарло Эспозито) решают, как они будут восстанавливать город и каким будет его новый облик. По сути, они пытаются построить Римскую империю будущего.

«Он уже в своей вселенной, в которой не надо ничего никому доказывать. Думаю, 13-летний перерыв не связан с тем, что у него был творческий кризис. Он просто занимался другими делами. Я сомневаюсь, что такой "старый конь" может испортить борозду. Как минимум у него профессионализма с запасом на то, чтобы снять качественней фильм. Но бывает, что режиссеры могут быть оторваны от реальности. Пример режиссера Романа Полански показывает, что в каком-то возрасте надо останавливаться. Но я сомневаюсь, что в Каннах стали бы показывать что-то посредственное», - отметил Григорьев.

Он также рассказал, что, судя по трейлеру и высокой оценке кинокритиков, картина получилась красивой и философской, а тема Римской империи будущего, вероятно, получит современное прочтение.

«Ожидать от Копполы блокбастера тоже не стоит. Я думаю, это будет больше его высказывание на определенную тему. Мне нравится, что актерский состав такой, что я бы пошел на фильм, даже если бы это был режиссер-дебютант. Тут и Адам Драйвер, и экстравагантный Шайа Лабаф, и Дастин Хоффман. Думаю, человек в определённом возрасте склонен к философии. Любая империя распадается, это естественный процесс. Может быть, он хотел порассуждать на эту тему. У фильма уже есть восторженные отзывы кинокритиков с закрытого показа. Мне кажется, он снял какую-то эпическую и красивую визуальную историю. Я слышал, что этот фильм будет показываться в кинотеатрах с технологией IMAX, поэтому очень интересно, как человек с его опытом интегрируется в современные технологии после долгого перерыва», - порассуждал Григорьев.

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