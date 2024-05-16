«Первый класс» с Хлыниной, Чиповской и Васильевой покажут в мае

Премьера сериала «Первый класс» состоится 23 мая 2024 года в онлайн-кинотеатре IVI. Трейлер был представлен 16 мая. «ИнтерМедиа» напоминает, что многосерийный комедийный фильм рассказывает о трех подругах, которые хотят устроить своих детей в первый класс престижной гимназии Санкт-Петербурга «Культурное наследие». Но вакантное место всего одно, поэтому им придется вступить в борьбу, на кону которой дружба, отношения и даже чувство собственного достоинства.

© Кадр из сериала «Первый класс»

Аня (Юлия Хлынина) – карьеристка-провинциалка, которая только что лишилась возможности получить хорошую должность в сфере культуры и образования; Лена (Аня Чиповская) – жена успешного бизнесмена, воспитывающего его сына от первого брака: Таня (Марина Васильева) – разведенная питерская интеллигентка, бывший муж которой (Никита Ефремов) хочет забрать у нее дочку. В поступлении своих детей они видят решение своих проблем, и поэтому не остановятся ни перед чем.

В сериале режиссера Светланы Самошиной также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

23 мая на IVI станут доступны к просмотру все 8 серий проекта.