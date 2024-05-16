По «Блондинке в законе» снимут телесериал

Несмотря на её долгую и впечатляющую кинокарьеру, трудно поспорить, что самая популярная роль Риз Уизерспун – это Эль Вудс. Любительница всего розового, блондинка, Близнецы, вегетарианка, выпускница юридической школы Гарварда и защитница прав животных продолжает вдохновлять женщин всех возрастов.

© Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Поэтому не удивительна реакция фанатов на объявление, сделанное на днях актрисой в соцсетях – «Блондинка в законе» будет снят в виде телесериала, спин-оффа кинофраншизы. Информацию 48-летняя актриса представила в фирменном образе Эль – костюме Dolce & Gabanna из ярко-розового твида с мини-юбкой и укороченным пиджаком. Несмотря на то, что первый фильм о Вудс вышел 23 года назад, Риз/Вудс выглядела почти идентично той версии героини, которая была представлена в 2001-м году. Да, почти ничего не изменилось, за исключением чихуахуа Бруизера, который, скорее всего, присоединится к Риз на съёмкам.

Подробности проекта пока держатся в секрете, но Уизерспун сообщила, что телесериал получил название «Эль» и в сюжетном плане станет приквелом. Расскажет о событиях, предшествовавших отъезду Вудс в Гарвард, и будет, в целом, сфокусирован на «типичной для 90-х школьнице». Хотя Риз и выглядит прекрасно для своего возраста, маловероятно, что она исполнит главную роль в проекте. Скорее всего, она займётся его производством и продвижением для стримингового сервиса Prime Video. Премьера запланирована на следующий год.

Многие фанаты уже предположили, что Вудс на экране может воплотить дочь Уизерспун Ава Филипп.