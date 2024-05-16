По «Блондинке в законе» снимут телесериал
Несмотря на её долгую и впечатляющую кинокарьеру, трудно поспорить, что самая популярная роль Риз Уизерспун – это Эль Вудс. Любительница всего розового, блондинка, Близнецы, вегетарианка, выпускница юридической школы Гарварда и защитница прав животных продолжает вдохновлять женщин всех возрастов.
Поэтому не удивительна реакция фанатов на объявление, сделанное на днях актрисой в соцсетях – «Блондинка в законе» будет снят в виде телесериала, спин-оффа кинофраншизы. Информацию 48-летняя актриса представила в фирменном образе Эль – костюме Dolce & Gabanna из ярко-розового твида с мини-юбкой и укороченным пиджаком. Несмотря на то, что первый фильм о Вудс вышел 23 года назад, Риз/Вудс выглядела почти идентично той версии героини, которая была представлена в 2001-м году. Да, почти ничего не изменилось, за исключением чихуахуа Бруизера, который, скорее всего, присоединится к Риз на съёмкам.
Подробности проекта пока держатся в секрете, но Уизерспун сообщила, что телесериал получил название «Эль» и в сюжетном плане станет приквелом. Расскажет о событиях, предшествовавших отъезду Вудс в Гарвард, и будет, в целом, сфокусирован на «типичной для 90-х школьнице». Хотя Риз и выглядит прекрасно для своего возраста, маловероятно, что она исполнит главную роль в проекте. Скорее всего, она займётся его производством и продвижением для стримингового сервиса Prime Video. Премьера запланирована на следующий год.
Многие фанаты уже предположили, что Вудс на экране может воплотить дочь Уизерспун Ава Филипп.
«Пожалуйста, признайтесь, что ваша дочь исполнит эту роль», - написал один из пользователей под постом актрисы. «Ваша дочь сыграет Эль?», - настаивал второй. «Итак, так кто же сыграет Эль в старших классах? Ава?? Кажется, это единственный желаемый ответ», - добавил в заключение третий подписчик.